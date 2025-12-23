В Саратовской области дефицит бюджета превысит 15 миллиардов рублей

В бюджет Саратовской области вновь вносят поправки. О том, на что пойдут средства, обсуждали в областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина сообщила, что вносимые поправки носят точечный характер и затрагивают отдельные направления расходов областного бюджета. За счет привлеченных источников предусматриваются средства на обеспечение питанием в школах и бесплатное посещение детских садов для жителей сел и малых городов области. На это требуются 1,8 млрд руб. Новые поправки учитывают федеральную субсидию на обновление общественного транспорта с областной долей на приобретение автобусов для Саратова на 382,6 млн руб.

Бюджетные средства пойдут и на продолжение работ на объектах соцсферы. На продолжение строительства стационарного корпуса Хвалынской районной больницы предусмотрено 157,5 млн руб. На строительство жилого корпуса Саратовского дома-интерната для престарелых и инвалидов — 34 млн руб., школы в микрорайоне Молодежный — 23,2 млн руб.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда планируется потратить 56,6 млн руб. На противооползневые работы — 11,2 млн руб.

На обеспечение пассажирских перевозок запланировано 675,6 млн руб. Из них для заключения контракта на перевозку пассажиров для бесперебойной работы городского автомобильного транспорта с начала 2026 года поправками в бюджет 2025–2027 гг. было заложено 467,3 млн руб. Это выделенные по решению губернатора средства для дальнейшего функционирования востребованных маршрутов № 78 и двух дублирующих 3-й трамвайный маршрут.

В целом расходы областного бюджета увеличиваются на 3,2 млрд руб.

По словам госпожи Бегининой, верхний предел государственного долга области на последующие годы снижается на 5,1 млрд руб. С учетом указанных изменений параметры областного бюджета на 2026 год: доходы составят 191,5 млрд руб., расходы — 207 млрд руб., дефицит — 15,5 млрд руб.

Татьяна Смирнова