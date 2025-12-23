На складах — магнитные бури

Суд признал виновным бывшего гендиректора волгоградского «Приволжтрансстроя» Александра Гаврюченкова в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности перед владельцем сети магазинов «Магнит» — АО «Тандер». Долг образовался из-за нарушений при строительстве складов в Пензенской и Смоленской областях. Убытки «Тандер» оценил в 400 млн руб. Однако, по версии следствия, вместо расчетов с кредитором Гаврюченков открывал новые счета и тратил средства на другие нужды. В итоге суд ограничился штрафом в 130 тыс. руб., учтя раскаяние и положительные характеристики подсудимого.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ "Магнит" требует волгоградского подрядчика вернуть долг в 400 млн

Центральный районный суд Волгограда вынес обвинительный приговор генеральному директору АО «Приволжтрансстрой» Александру Гаврюченкову. Он признан виновным в двух эпизодах злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (ст. 177 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено из-за неисполнения Гаврюченковым решений Арбитражного суда Краснодарского края, которые вступили в силу в 2023 и 2024 годах.

В 2014 году АО «Тандер», владеющая сетью магазинов «Магнит», заключила с «Приволжтрансстроем» договоры на строительство распределительных центров в Пензенской и Смоленской областях на общую сумму 4,5 млрд руб. В актах суда не оспаривается тот факт, что подрядчик исполнил контракты, однако отмечается, что работы проводились с нарушениями, которые впоследствии привели к разрушению дорог у складов. По этой причине в марте 2020 года управляющая компания «Магнита» подала иски с требованием взыскать с «Приволжтрансстроя» убытки: по объекту в Пензенской области они составили 244,1 млн руб., в Смоленской области — 194,7 млн руб.

Во время разбирательства по поводу склада в Пензенской области (длилось четыре года), АО «Русгрупконсалтинг» (РГК), который проводил экспертизу, представил в суд свое заключение. Эксперты подтвердили, что дефекты носят производственный характер и вызваны нарушениями проектных и нормативных требований со стороны подрядчика. Однако стоимость устранения недочетов оценена в 207,2 млн руб., а не в 244,1 млн руб. Суд этот факт учел и удовлетворил иск в марте 2024 года, но взыскал с «Приволжтрансстроя» 205,7 млн руб., удержав гарантийную сумму по договору в размере 2,43 млн руб. Компании решение обжаловать не удалось. Попытка получить отсрочку исполнения решения суда тоже была безуспешна.

Спор по поводу распределительного центра в Смоленской области прошел не так гладко для АО «Тандер». Изначально в 2021 году владельцу «Магнита» было отказано в удовлетворении иска. Экспертиза, проведенная ООО «Профэксперт», показала, что основные причины разрушений — нарушение правил эксплуатации самим заказчиком, включая отсутствие необходимого технического обслуживания. Стоимость устранения дефектов, возникших по вине подрядчика, была оценена лишь в 1,95 млн руб. из запрашиваемых 194,7 млн руб. Суд отметил, что «Магнит» еще до иска удержал с подрядчика гарантийные суммы на общую сумму 4,45 млн руб., что превышает стоимость работ по устранению недостатков, вмененных генподрядчику. По итогу с «Приволжтрансстроя» убытки взысканы не были, а АО «Тандер» суд обязал выплатить компании 960 тыс. руб.в счет возмещения расходов на судебную экспертизу

Оспорить постановление удалось лишь в кассации в июне 2022 года. Тогда суд отменил решение и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края. При пересмотре спора экспертизу проводили специалисты РГК. В заключении отмечалось, что дефекты на дороге возникли не из-за неправильной эксплуатации заказчиком, а из-за нарушения во время строительных работ. Более того, выявили ряд иных недочетов: от неисправного тепловычислителя в котельной до дефектов кровли и некорректно установленной двери на путях эвакуации. В результате сумма убытков возросла с 194,7 млн до 205,3 млн руб. Тогда суд признал доводы обоснованными и полностью удовлетворил иск владельца «Магнита». «Приволжтрансстрою» обжаловать решение не удалось. Компания также пыталась получить разрешения суда на погашение задолженности в рассрочку, но в этом ей было отказано.

Общая сумма задолженности «Приволжтрасстроя» перед АО «Тандер» составила около 407 млн руб.

Несмотря на вынесенные постановления, экс-директор «Приволжтрансстроя» Александр Гаврюченков задолженность не погасил, указано в акте Центрального райсуда Волгограда. После возбуждения исполнительных производств и ареста счетов компании, Гаврюченков открыл новые расчетные счета в ПАО «Росбанк» («Т-Банк») и АО «Россельхозбанк». По ним, как уточнил суд, в нарушение очередности платежей продолжалось финансирование деятельности компании: выплата дивидендов, оплата займов, пополнение счетов филиалов, аренда квартиры и другие операции пятой очереди.

Согласно судебной бухгалтерской экспертизе, в периоды с марта по декабрь 2024 года и с декабря 2024 по март 2025 года через кассу и счета компании прошло свыше 1,1 млрд руб. Из них более 1 млрд руб. было направлено на нужды, не связанные с погашением задолженности по судебным решениям. Кроме того, в суде было установлено, что после возникновения долга «Приволжтрансстрой» заключил еще несколько муниципальных и государственных контрактов на 7 млрд руб.

В суде Александр Гаврюченков признал вину, при этом пояснив, что открывал новые счета для продолжения работы «Приволжтрансстроя», сохранения коллектива и своевременной сдачи объектов. Он раскаялся в содеянном и просил о минимальном наказании. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств чистосердечное признание, положительные характеристики, наличие государственных наград и звания «почетный строитель России», участие в оказании гуманитарной помощи военнослужащим, а также состояние здоровья подсудимого и его супруги-инвалида. Отягчающих обстоятельств суд не установил. В декабре Гаврюченкова приговорили к штрафу 80 тыс. руб. за каждый эпизод. Но с учетом смягчающих обстоятельств общая сумма была уменьшена до 130 тыс. руб. Адвокат осужденного Михаил Мошняков пока не смог дать однозначного ответа по поводу обжалования решения, этот вопрос еще обдумывается.

Александр Гаврюченков также проходит фигурантом по еще одному уголовному делу о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Он подозревается в причастности к коррупционным схемам, связанным с делом чиновницы мэрии Волгограда Анны Елисеевой, арестованной в марте этого года. В конце августа Басманный суд Москвы заключил Гаврюченкова под стражу, но срок в судебном акте не указан. На сайте суда указано, что в октябре он обжаловал меру пресечения, но решение оставлено без изменений.

