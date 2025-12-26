Потерпевшие по делу Максима Шихалова просят вернуть дело прокурору

В Кировском районном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Максима Шихалова. Его обвиняют в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — из-за аренды автомобиля и дизель-генераторной установки. Председательствует на процессе судья Дмитрий Кочетков.

Адвокаты Светлана Соседова, Антон Тимофеев, Татьяна Шилова

Фото: Ольга Симонова, Коммерсантъ Адвокаты Светлана Соседова, Антон Тимофеев, Татьяна Шилова

Фото: Ольга Симонова, Коммерсантъ

Вчера, 25 декабря, на заседание пришли еще двое представителей потерпевшей стороны — начальник правового отдела КБПА Тимофей Юркин и заместитель гендиректора по качеству сертификации Алексей Савин. Осужденного Романа Третьякова, который также является потерпевшим по делу, привел конвой. Бывший технической директор предприятия этапирован из колонии в Мордовии, где отбывает срок за получение взятки в особо крупном размере.

Татьяна Шилова, адвокат Шихалова, вновь подала ходатайство о возвращении дела в прокуратуру. Юркин и Савин поддержали это заявление.

По словам стороны защиты, в документах следствия и гособвинения имеется множество нарушений. В частности, непонятно почему в качестве потерпевшего привлечен экс-директор предприятия Владимир Чернышкин. По версии следствия, из-за действий руководства завода он как акционер якобы потерял дивиденды. Однако на момент предполагаемого совершения преступления Шихаловым и Пожаровым сам Чернышкин находился под стражей за мошенничество из-за хищений на заводе, его акции были арестованы. Поэтому не понятно, мог ли он вообще претендовать на эти дивиденды. Сам Чернышкин на заседание 25 декабря не явился.

«Почему одному Чернышкину рассчитали ущерб, когда там около 300 простых акционеров было?» — задалась вопросом госпожа Шилова.

Кроме того, она напомнила суду, что договоры аренды, которые вменяют в вину Шихалову, были заключены на законных основаниях. Об этом свидетельствуют в том числе проверки, проводившиеся «Ростехом».

Максим Шихалов, говоря об эпизоде, связанном с автомобилем, рассказал, что не он сам его арендовал — этим занимались акционеры и совет директоров предприятия.

«Я не принимал решение об аренде автомобиля. И не мог принять, потому что есть акционеры и совет директоров, которые выделили мне эту машину, и она была взята предприятием в аренду», — отметил Шихалов.

Адвокаты Пожарова — Светлана Соседова и Антон Тимофеев — также поддержали Шилову в вопросе возвращения дела в прокуратуру. Так, Соседова сообщила, что дизель-генераторная установка (ДГУ), которая, по версии следственного комитета, не нужна была на производстве, сэкономила заводу миллионы рублей. По ее словам, одна рабочая смена простоя обходится КБПА в более чем 6 млн руб., за одни сутки — порядка 13 млн руб. Всего за время работы ДГУ на предприятии как минимум пять раз отключали электричество, но работа установки позволила сохранить производство.

Антон Тимофеев заявил о различных фальсификациях в уголовном деле, а также о сокращении срока ознакомления с томами и других нарушениях.

«Все это было сделано для того, чтобы не ездить в Москву. Потому что если бы следствие показало это в Москве, что они нарасследовали, то Александр Иванович [председатель СК РФ Бастрыкин — Ъ] заплакал бы горькими слезами. И были бы приняты соответствующие кадровые решения», — заявил господин Тимофеев.

Единственной возразившей против удовлетворения ходатайства о возвращении дела оказалась прокуратура. Помощник прокурора Кировского района Саратова Елизавета Иванова сообщила, что существенных противоречий в обвинительном заключении не имеется.

Дмитрий Кочетков встал на сторону прокуратуры и отказал адвокатам в возвращении уголовного дела из-за того, что еще не исследованы доказательства. Процесс продолжится в 2026 году.

Дело Максима Шихалова связано с арендой дизель-генераторной установки и иномарки. Следствие считает, что в 2021 году, будучи гендиректором АО «КБПА», господин Шихалов содействовал заключению договора аренды дизель-генераторной установки, что нанесло ущерб предприятию, а в 2017 году он якобы от имени предприятия заключил договор аренды Mercedes с намерением в дальнейшем выкупить автомобиль.

Максим Шихалов находится под стражей уже девять месяцев. В течение семи первых его обвиняли в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 285.4 УК РФ). Уголовное дело в итоге прекратили за отсутствием состава преступления, но из СИЗО не выпустили. На это нарушение указывала его адвокат. На прошлом заседании 22 декабря суд на шесть месяцев продлил Шихалову срок в СИЗО, хотя защита неоднократно указывала на плохое состояние здоровья Шихалова и отсутствие обстоятельств, необходимых для ареста, таких как попытка скрыться от органов, отсутствие жилья и многих других. Напротив, Шихалов сотрудничает со следствием и не имеет возможности выехать за границу, к тому же на иждивении у него есть семилетняя дочь.

Ольга Симонова