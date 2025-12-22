В Волгоградской области запретили продавать и запускать фейерверки

С 25 декабря 2025 года по 20 января 2026 года в Волгоградской области запрещено продавать и использовать пиротехнику, включая фейерверки. Такое решение было принято на совместном заседании координационного совета по обеспечению правопорядка и оперативного штаба региона.

Запрет не распространяется на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня (I класс опасности). Об этом сообщил Telegram-канал администрации региона.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров запретил масштабные уличные празднества и гуляния на Новый год. При этом все остальные культурно-досуговые, просветительские, спортивные и другие виды мероприятий для семейного отдыха будут проведены по плану.

Марина Окорокова