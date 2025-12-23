В Саратове федеральные водные объекты будут чистить за счет региона

В Саратовской области разработали законопроект. Он позволит направлять деньги из региональной казны на расчистку рек, которые считаются федеральной собственностью. Этот документ рассмотрел комитет областной думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин объяснил ситуацию. Многие реки, например Хопер и Медведица, протекают по территории нескольких субъектов. Особенно важно чистить те водные объекты, которые служат единственным источником питьевой воды для людей.

Новый федеральный проект «Вода России» стартует с 2025 года. Он является частью нацпроекта «Экологическое благополучие». Чтобы участвовать в этом проекте, регионам нужно софинансировать работы из своего бюджета. Федеральный закон № 414 позволяет субъектам тратить собственные средства на выполнение переданных им государственных полномочий.

Законопроект устанавливает четкий порядок использования этих средств. Деньги областного бюджета можно будет направлять на охрану федеральных водных объектов в пределах региона. Также средства пойдут на борьбу с последствиями негативного воздействия вод, если объект полностью расположен в Саратовской области.

Константин Доронин отметил, что подобные законы уже действуют в других регионах. Их приняли в Волгоградской, Калининградской и Ленинградской областях. В Ульяновской области, Волгоградской области и Республике Татарстан уже проводят водоохранные мероприятия на федеральных реках за счет своих бюджетов. Это помогает увеличивать объемы работ.

Министр считает, что принятие закона даст возможность начать срочные работы по расчистке рек. Окончательное решение примет Саратовская областная дума на своем заседании.

Татьяна Смирнова