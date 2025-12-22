В Саратове шесть объектов могут вернуться в госсобственность

В Саратовской областной думе рабочая группа обсудила, какие объекты можно вернуть в госсобственность. Председатель областной думы Алексей Антонов подчеркнул, что добросовестных покупателей трогать не нужно.

Председатель облдумы Алексей Антонов («Единая Россия») сообщил, что необходимо сосредоточиться на тех объектах госсобственности, отчуждение которых «произошло нелегально, и этот факт соответствующим образом установлен и подтвержден». По словам председателя облдумы, в первую очередь следует обратить внимание на объекты социально-культурного назначения, которые в результате «сомнительных сделок попали в частные руки», и на бывшие промышленные предприятия, которые простаивают и разрушаются. А также на объекты недвижимости, которые были переданы для работы по значимым целям, а затем были выведены из общего пользования в частное. По словам Алексея Антонова, это касается не только имущества «Облпотребсоюза», но может относиться и к другим организациям.

Руководитель территориального управления Росимущества Максим Фролков сообщил, что сейчас в судах находятся шесть дел: решения по ним еще не вступили в законную силу. Речь идет о кинотеатре «Саратов», стадионе «Салют». Еще иски были поданы по земельному участку на ул. Рабочая, 22 (здание «Лукойл»), кинотеатру «Экран», галерее «Каштан», земельным участкам бывшего САЗа.

Господин Фролков напомнил, что в работе Росимущества находятся два проекта исковых заявлений: по теннисным кортам на 5-й Дачной и земельному участку на улице Артельной в Заводском районе Саратова, так называемой Лопатиной горе.

Глава Балашовского района Михаил Захаров подготовил перечень из 170 нежилых объектов и помещений, которые были реализованы по условиям приватизации на территории муниципалитета за последние 25 лет. В большинстве из них район сейчас не нуждается. А вот возврат некоторых предприятий стал бы большим подспорьем, а именно «Балтекса».

Вместе с этим заводом в собственность перешли котельные, очистные сооружения, сети КНС. Алексей Антонов согласился, что по этому предприятию много вопросов, это «довольно-таки давняя история».

Председатель комитета по управлению имуществом города Саратова Александр Серебряков самым горячим вопросом назвал Горпарк: сейчас дело рассматривается в суде.

Татьяна Смирнова