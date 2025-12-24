В Волгограде разработают новые правила застройки до конца марта 2026 года

В Волгограде разработают новые правила землепользования и застройки. Проект планируют завершить к концу первого квартала 2026 года, сообщили в городской администрации.

Согласно постановлению от 18 декабря этого года, градостроительное зонирование всей территории города будет проведено в один этап. Специальной комиссии отведено 3,5 месяца на подготовку документа. После разработки новые правила пройдут проверку в течение десяти рабочих дней с возможностью внесения изменений в аналогичный срок.

Контролировать выполнение работ будет первый заместитель главы Волгограда — руководитель департамента финансов Ирина Пешкова. После проверки проект будет представлен главе города для организации общественных слушаний, на что отводится три рабочих дня.

Пересмотр правил землепользования и застройки связан с утверждением нового генплана города, который вступил в силу в декабре этого года.

Марина Окорокова