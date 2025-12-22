Губернатор Волгоградской области отменил массовые гуляния на Новый год

Андрей Бочаров, глава Волгоградской области, отменил масштабные уличные празднества и гуляния на Новый год. Об этом он сообщил на заседании по вопросам обеспечения безопасности в праздничный период.

«Все привычные жителям зимние форматы культурно-досуговых, просветительских, спортивных и других видов мероприятий для семейного отдыха на территории Волгоградской области будут организованы и проведены», — сообщил господин Бочаров. Губернатор также отметил, что власти вместе с правоохранителями усилят меры безопасности и разъяснительную работу среди населения.

В Волгограде и области с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026 года пройдут шесть тысяч мероприятий. Предположительно, в них примет участие 620 тысяч человек.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин отменил праздничные салюты и корпоративы для госслужащих. Он также отметил, что новогодние елки для детей участников СВО и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, пройдут в привычном режиме.

Марина Окорокова