В Волгоградской области назначили нового главу комитета информационных технологий

В администрации Волгоградской области новое назначение. Руководить областным комитетом информационных технологий назначили Антонину Некину. Такое решение принято в рамках кадровых изменений, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее госпожа Некина занимала должность заместителя председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области. Она отвечала за цифровую трансформацию и развивала сеть МФЦ в регионе. Кроме того, чиновница курировала проект «Школа 21», который готовит IT-специалистов.

Предшественником госпожи Некиной на посту руководителя комитета информационных технологий был Алексей Кидалов.

Марина Окорокова