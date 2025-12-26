Волгоградский губернатор мечтает построить мост через местное море

В Волгоградской области 26 декабря открыли второй участок обхода города с новым мостом через Волго-Донской канал. Участок длиной 12 км включает три разноуровневые развязки, современные ограждения, освещение и интеллектуальную транспортную систему, а также две площадки для отдыха. Ключевым элементом является мост через канал длиной более 1,3 км, с русловой частью протяженностью 350 м и высотой пролета 17 м, сообщили в областной администрации.

В Волгоградской области может появиться мост через водохранилище

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также анонсировал строительство моста через Волгоградское море (водохранилище шириной 6 км) в районе Дубовки. По его словам, объект соединит транспортный обход Волгограда с федеральной трассой Р-229 и станет стратегически важным транспортным коридором для страны.

Запланированный мост глава региона назвал «пятым этапом» проекта объезда Волгограда. Он подчеркнул, что реализация задуманного обеспечит беспрепятственное перемещение грузов из России в Казахстан и другие страны Азии, а также соединит северные и южные регионы России с рынками Каспийского и Черноморского бассейнов.

Руководитель Росавтодора Роман Новиков в ответ на заявление Андрея Бочарова пообещал рассмотреть возможность строительства моста. Он отметил, что планы губернатора были записаны ответственными работниками агентства, что повышает вероятность их реализации.

Тем временем строительство мостового перехода через Волгу в Волгоградской области, начатое более 30 лет назад, до сих пор не завершено. На данный момент возведена только одна из двух ниток, а также мост через Ахтубу. Стоимость участка от моста через Ахтубу до поселка Третий Решающий, сданного в эксплуатацию в декабре 2024 года, составила более 5,5 млрд руб.

Нина Шевченко