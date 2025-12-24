В Малайзии стартовали продажи индейки из Пензенской области

Первая партия пензенской индейки «ИндиЛайт» поступила в супермаркеты Малайзии, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Продукция ГК «Дамате» представлена в столице страны, Куала-Лумпуре, в сети BSC Fine Foods.

Компания «Дамате» стала первой в России, получившей сертификат соответствия малайзийской системе менеджмента «Халяль».

Поставки осуществляются с производственного комплекса в Пензенской области. Господин Мельниченко отметил, что реализация инвестиционного проекта продолжается.

В настоящее время формируются новые партии продукции для отправки в Малайзию. Ранее в Большой Елани Пензенской области был открыт второй блок по выращиванию индейки.

Нина Шевченко