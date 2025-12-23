Растрата детской копилки

В Кировский районный суд на полгода продлил срок содержания под стражей экс-главы КБПА Максима Шихалова и его бывшего заместителя Владимира Пожарова. Господин Шихалов девять месяцев пробыл в СИЗО после того, как ему вменили злоупотребление должностными полномочиями, а потом сняли обвинение за отсутствием состава преступления. Затем тот же эпизод с арендой дизель-генератора и автомобиля. Для нужд КБПА следствие квалифицировало как растрату. Второй фигурант — бывший заместитель господина Шихалова, находится под домашним арестом. Защита ходатайствовала о возврате дела в прокуратуру, но суд прошение отклонил и начал разбирательство по существу.

Фото: Ольга Симонова Дело Максима Шихалова рассматривает судья Дмитрий Кочетков

В Кировском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики», экс-министра промышленности Саратовской области Максима Шихалова и его заместителя на посту гендиректора, бывшего министра экономического развития Владимира Пожарова. Процесс ведет судья Дмитрий Кочетков.

Максима Шихалова обвиняют в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), он находится под стражей уже девять месяцев. В течение семи первых его обвиняли в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 285.1 УК РФ). Уголовное дело в итоге прекратили за отсутствием состава преступления, но из СИЗО не выпустили. На это нарушение указывала его адвокат Татьяна Шилова.

Владимиру Пожарову вменяют три эпизода мошенничества и один эпизод по статье о растрате. Его задержали 20 ноября 2024 года, с тех пор он находится под домашним арестом.

Дело Максима Шихалова связано с арендой дизель-генераторной установки и иномарки. Следствие считает, что в 2021 году, будучи гендиректором АО «КБПА», господин Шихалов содействовал заключению договора аренды дизель-генераторной установки, что нанесло ущерб предприятию, а в 2017 году он якобы от имени предприятия заключил договор аренды Mercedes с намерением в дальнейшем выкупить автомобиль.

На заседании Татьяна Шилова огласила ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в связи с тем, что обвинительное заключение, по ее мнению, составлено с нарушением норм уголовно-процессуального кодекса. Адвокат отметила, что в документе должны быть указаны место, дата и время совершения преступления, мотивы, последствия и причиненный ущерб. «В обвинительном заключении не указано, с какого момента похищены денежные средства, как утверждает следствие, были растрачены, где и когда это произошло», — подчеркнула госпожа Шилова.

Также она дополнительно зачитала часть текста из обвинительного заключения, усомнившись, что такие квалифицирующие признаки присутствуют в статье 160 УК РФ.

«... дискредитировал и подорвал авторитет АО „КБПА“, существенно нарушил законные интересы общества и государства в глазах граждан и в обществе в целом в период проведения специальной военной операции»,— процитировала документ сторона защиты. Шилова отметила, что никакого подрыва авторитета государства быть не могло, ведь на год предполагаемого совершения преступления, то есть 2017, это было частное предприятие.

Адвокаты Пожарова — Светлана Соседова и Антон Тимофеев — также поддержали ходатайство Татьяны Шиловой. За возвращение дела прокурору выступил и один из четырех потерпевших по делу — Сергей Третьяков, бывший технический директор КБПА. Он этапирован из колонии в Мордовии, где отбывает срок за получение взятки в особо крупном размере.

Судья отказал в ходатайстве, но сказал, что его можно будет продублировать на других стадиях судебного процесса. В то же время Дмитрий Кочетков поддержал заявление гособвинителя о продлении меры пресечения. Помощник прокурора Кировского района Саратова Елизавета Иванова сообщала, что основания для содержания под стражей Шихалова и на домашнем аресте Пожарова не отпали.

По мнению Татьяны Шиловой и Шихалова, в камере СИЗО на девять человек невозможно готовиться к защите. Господин Шихалов также отметил, что никаких оснований для содержания его под стражей нет: он не может скрыться за границу из-за допуска к секретности, у него есть прописка в Саратове, семилетняя дочь на иждивении, хронические заболевания, препятствующие нахождению в СИЗО, и многое другое. А самое главное — прекращение уголовного дела, по которому его изначально отправили под стражу.

«Я очень сильно устал уже от тюрьмы, от всех этих унижений. Мне очень стыдно, когда на меня надевают наручники, мне стыдно находиться за этой решеткой, как какой-то убийца, наркоман, преступник»,— заявил Максим Шихалов.

Суд полностью поддержал гособвинение. Таким образом, Максим Шихалов проведет в СИЗО еще шесть месяцев — до 23 июня, а Владимир Пожаров такой же срок под домашним арестом.

Также на заседании 22 декабря на полгода продлили арест имущества. Среди изъятых вещей у подсудимого фигурируют такие наименования, как наградные часы, подаренные губернатором Павлом Ипатовым, детская копилка с 1,2 тыс. руб. накоплений, футляр для очков, удостоверение депутата Саратовской облдумы.

Из КБПА Максим Шихалов уволился в начале марта 2025 года, а 20 марта в Москве, в «Ростехе», его согласовали на пост руководителя пермского завода «ПМ-Редуктор». Спустя несколько часов в отношении него возбудили уголовное дело. Господина Шихалова задержали в столице 21 марта, затем на автомобиле доставили в Саратов. Защита утверждает, что фигурант не получал уведомлений о деле, не пытался скрыться и не имел такой возможности. В Волжском районном суде на заседании по делу экс-гендиректора КБПА заявлялось о выдумках следствия.

Ольга Симонова