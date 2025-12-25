Суд переквалифицировал дело саратовского экс-министра Тепина и освободил его от наказания

Первый кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел приговор экс-министру строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрию Тепину и освободил его от отбывания наказания по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда. Изначально Кировский районный суд 14 мая 2024 года признал чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем за собой неэффективное использование бюджетных средств и отсутствие жилья для детей-сирот.

Фото: Кристина Хрусталева, Коммерсантъ Суд освободил саратовского экс-чиновника Дмитрия Тепина из-под стражи по делу о жилье для детей-сирот

Согласно материалам дела, с 2014 по 2018 год при Тепине не было освоено более 299 млн руб., выделенных на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате более 407 детей не получили положенного жилья. Действия фигуранта были квалифицированы по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Апелляционный суд Саратовской области 24 июля 2025 года изменил приговор, назначив Тепину наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима и лишения права занимать государственные должности в течение двух лет. Осужденный и его адвокаты обжаловали решение, утверждая, что выводы суда о виновности основаны на предположениях.

Сегодня, 25 декабря, Первый кассационный суд общей юрисдикции изменил судебные решения. Действия бывшего чиновника были переквалифицированы с ч. 2 ст. 285 УК РФ на ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Тепина приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. В связи с истечением срока давности по этой статье суд освободил экс-министра из-под стражи.

Сейчас Тепин по-прежнему остается под арестом. Меру пресечения, как пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Таймураза Тотикова, избрали ранее в рамках другого уголовного дела о злоупотреблении полномочиями на посту главы Энгельсского района.

Марина Окорокова