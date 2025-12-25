В 2026 году астраханских школьников начнут готовить к работе в агрохолдингах

В Астраханской области планируется создание агротехнологических классов в сельских школах. Соответствующее обсуждение прошло на заседании координационного совета по развитию агротехнологического образования в областном минисельхозе. Министр сельского хозяйства региона Сергей Еськов назначен ответственным за реализацию инициативы.

Астраханские школьники смогут учиться в агроклассах с 2026 года

Фото: Минсельхоз Астраханской области

Согласно плану, в 2026 году будет открыто 10 агроклассов, в 2027 году – 20, в 2028 году – 31, в 2029 году – 36, а в 2030 году – 40. На заседании совета был рассмотрен список школ, в которых будут организованы классы, а также перечень необходимого оборудования.

Создание агротехнологических классов рассматривается как ключевой элемент системы непрерывного образования, связывающей школу, вуз и предприятие. Ожидается, что это позволит более эффективно выявлять и поддерживать молодые кадры для сельского хозяйства.

Нина Шевченко