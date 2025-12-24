Торги на аренду земли под колесо обозрения в центре Астрахани не состоялись
В начале декабря мэрия Астрахани объявила аукцион по заключению договора аренды на земельный участок площадью 2,7 тыс. кв. м сроком на 49 лет. Предполагалось, что там установят колесо обозрения. Однако торги, запланированные на 18 декабря, не состоялись, так как заявку на участие подал только один кандидат.
В Астрахани участок под новое колесо обозрения нашел хозяина
Фото: Нина Шевченко
Участок расположен за Лебединым озером в границах улиц Энзелийской, Адмиралтейской, набережной Приволжского Затона, улицы Костина и Петровской набережной. Согласно Росреестру, земля предназначена для организации развлекательных мероприятий, а ее кадастровая стоимость составляет 23,2 млн руб.
Начальная цена аукциона составляла 1,94 млн руб. Участник предложил эту же сумму. До 28 декабря с ним должны заключить договор.