Казначейство не смогло вернуть 48 млн руб. за пензенские контракты по нацпроекту

Казначейство не смогло взыскать с управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области 48 млн руб. за лишние расходы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Решение устояло в апелляции 19 декабря.

Спор начался в январе 2025 года и касался пяти контактов на общую сумму 460 млн руб. В 2022-2023 годах упрстройдор выступал заказчиком ремонта трех трасс в Колышлейском, Малосердобинском, Лунинском районах, а также моста через реку Илим трассы Кузнецк-Неверкино и участка дороги от ул. Бийской до ул. Перспективной в Пензе. По всем объектам работы завершены, согласно информации «ЕИС Закупки».

Управление федерального казначейства по региону в 2024 году проверило, как упрстройдор израсходовал бюджетные средства. УФК выявило завышение стоимости по пяти контрактам и внесло представление чиновникам с требованием вернуть в федеральный бюджет свыше 300 млн руб. Из них 47,6 млн руб. за необоснованное изменение структуры цены контрактов с подрядчиками, применяющими упрощенную систему налогообложения (УСН), исключив НДС и используя коэффициент 1,2. Еще 2,17 млн руб. за оплаченные, но не выполненные работы. А также за неэффективное использование средств на 260 млн и 55 млн руб. — стоимость строительных материалов превышала допустимую в проекте.

В суде упрстройдору частично удалось оспорить расчеты казначейства. Требование о возврате в казну 47,6 млн руб. суд признал незаконным. Также суд указал, что не подтверждено неэффективное расходование на 260 млн и 55 млн руб. Эти пункты представления были признаны недействительными. Суд подтвердил лишь требования в размере 2,17 млн руб.

Нина Шевченко