Главные новости за 8 – 12 декабря. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Управление федерального казначейства в Волгоградской области не досчиталось скамеек в результате благоустройства Центрального района Волгограда. В связи с этим УКФ требовало от МБУ «Волгоградзеленхоз» возврата в бюджет более 29 млн руб. Казначейство выявило ряд и других недочетов в сметах, однако те средства не стало взыскивать. Городские власти не смогли оспорить представление УФК в первой и апелляционной инстанциях, они хотят добиться успеха в кассации.

ВС РФ смягчил приговор экс-генералу, который в 2016 году поджог дом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

В 2026 году дорожный фонд Астраханской области составит 8,3 млрд руб. По предложению областных депутатов, 52,8 млн руб выделили на содержание и эксплуатацию паромов, которые находятся в собственности муниципалитетов.

Пензенский минздрав получит санаторий «Тарханы» в Пятигорске для реабилитации бойцов СВО. Имущество для санатория закрепят на основе отдельного приложения. В него вошли девять объектов недвижимости.

Пензенский предприниматель осужден за массовое отравление детей-спортсменов. 11 из них попали в больницу с кишечной инфекцией.

В Волгоградской области назначили нового главу облкомветеринарии.

Прокуратура Пензенской области за два года конфисковала у коррупционеров незаконно полученные активы в размере свыше 100 млн руб. Привлечение к уголовной ответственности, лишение свободы на длительный срок, как ни странно, может оказаться для коррупционера не таким болезненным, как лишение всего, что «нажито непосильным трудом», рассказал прокурор региона Дмитрий Горшков.

Суд обязал подрядчика вернуть Ахтубинску 12 млн руб. за неточные изыскания под свалку. Пермский «Экопроект» еще в 2019 году работала над проектной документацией по рекультивации свалки на площади 20 га в районе поселка Джелга. Однако при выявлении недочетов компания отказалась доделывать проект в рамках гарантийного срока и согласилась только за новый контракт.

Пензенца приговорили к 13,5 годам колонии за ДТП, в котором погибла семья.

Астраханский экс-сенатор Александр Башкин перешел на дипломатическую работу.

В Астрахани супруга экс-депутата облдумы продолжает пытаться продать памятник архитектуры на Эспланадной. Она снизила цену на 24 млн руб.

Волгоградские депутаты предложили лишать пенсии бывших чиновников-иноагентов.

В Волгограде в очередной раз ищут подрядчика для ремонта кинотеатра «Родина». В июне этого года тендер на реконструкцию объекта уже выигрывала компания «Система Строй», но затем контракт был расторгнут.

С астраханских муниципалитетов сняли часть ответственности за бездомных животных. Полномочия переданы региональным властям на один год.

В Саратове маршруты №41 и №8 заработают по брутто-контрактам за 1,4 млрд руб.

Навигация-2025 на Волго-Донском канале завершена с грузооборотом в 4,5 млн тонн. В настоящее время продолжается работа Волгоградского гидроузла.

В Волгоградской области в Петров Вале обрушилась часть дома, эвакуировали 48 человек. Власти опровергли информацию о погибших. СК возбудил дело по факту взрыва газа в четырехэтажке. Некоторые жильцы вернулись в свои квартиры.

В 2025 году доля астраханских агро-инвестпроектов в ЮФО достигла 13,5%.

В Саратове хотят увеличить количество административных комиссий.

В Россию доставлен главный обвиняемый в убийстве владельца «Саратовстройстекла» Михаила Ланина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о сдаче дома для врачей в Балакове. Ранее аналогичный дом для врачей и медсестер был сдан в Балтае.

Астраханские власти утвердили план развития автомобильного туризма до 2035 года.

Бюджет Саратовской области потеряет из-за букмекерских контор 4 млн руб.

Суд в Астрахани отправил в СИЗО экс-главу Приволжского района Дмитрия Мазаева. В сентябре он уволился со своего поста.

Рослесхоз отсудил у Волгоградской области часть лесного массива.

В Пензе выбирают подрядчика для освоения 145 млн руб. на капремонте школы.

Главврач саратовского онкодиспансера Борис Мейлах покинул пост.

В Волжском неизвестный проник в конный клуб и напоил лошадей кислотой. Состояние животных критическое.

В Саратовской области некоторые грибы могут запретить собирать.

В Ртищевском районе запустили животноводческий комплекс почти за 190 млн руб.

Дмитрий Ханенко ушел с поста гендиректора СЭЗ имени Орджоникидзе.

В Среднеахтубинском райсуде Волгоградской области назначен новый председатель.

87 млн руб. хотят выделить на корпус больницы в Земетчино в 2027 году.

На капремонт водопровода в Пензе выделили 192 млн руб.

Первое в РФ производство по переработке промышленной пыли запустят под Саратовом.

Правительство РФ сократило поддержку АПК Саратовской области.

C начала года в Астраханской области строительство сократилось на треть.

Объем инвестиций в экономику и соцсферу Пензенской области превысил 80 млрд руб.

Минпросвещения одобрило идею астраханской думы о запрете взыскивать соцстипендии в счет погашения долгов.

В Астрахани не нашли инвестора, который бы застроил квартал на Маркина за 10 лет.

Суд изъял 50 га в Старополтавском лесничестве у частных лиц в пользу государства.

Глава Петровского района оставил подчиненных без новогодних корпоративов.

В Саратове мать запечатала сына в вакуумный пакет и выложила в сеть видео.

