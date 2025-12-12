Волгоградские депутаты предложили лишать пенсии бывших чиновников-иноагентов

Депутаты Волгоградской облдумы рассматривают проект закона, лишающий пенсии бывших региональных чиновников, утратившим полномочия из-за признания их иностранными агентами. Соответствующие поправки внесены в областной закон о пенсионном обеспечении, действующий с 2002 года.

Инициатива депутатов Евгения Кареликова и Татьяны Распутиной направлена на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным от мая 2024 года. В пояснительной записке отмечается, что законопроект не повлечет за собой дополнительных расходов из областного бюджета и не требует пересмотра других нормативных актов региона.

Сейчас проект закона находится на рассмотрении комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, развитию территорий и информационной политике. Затем парламентарии должны рассмотреть его в первом и втором чтениях, после чего его должен утвердить губернатор Волгоградской области.

Нина Шевченко