Рослесхоз отсудил у Волгоградской области часть лесного массива

Администрации Волгоградской области и индивидуальному предпринимателю Рафику Дюсалиеву не удалось оспорить в кассации права собственности и аренды на участок земли в Глинищанском лесничестве. Арбитражный суд Поволжского округа признал 1,6 га собственностью Рослесхоза и согласился с выводами нижестоящих судов о том, что при кадастровом учете была допущена ошибка.

Иск о признании права собственности федеральное агентство подало в Арбитражный суд Волгоградской области в октябре 2023 года. Из акта суда следует, что администрация Волгоградской области в 2018 году зарегистрировала право собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 156,6 тыс. кв. м. В конце того же года часть этого надела (1,6 га) была передана в аренду на 49 лет предпринимателю Рафику Дюсалиеву.

В суде Рослезхоз настаивал, что при формировании участка была допущена техническая ошибка: спорные 1,6 га накладываются на земли лесного фонда Михайловского лесничества, которые на основании Лесного кодекса РФ принадлежат Российской Федерации на праве собственности.

В качестве доказательства ведомство представило суду заключение экспертизы, подтверждающее пересечение границ арендованного участка с границами лесничества. Арбитражный суд Волгоградской области поддержал иск Рослесхоза в апреле этого года, признав отсутствие права собственности региона на спорную часть и отсутствие права аренды у Рафика Дюсалиева. В августе решение устояло в апелляции, хотя администрация Волгоградской области и региональный комитет по управлению госимуществом настаивали на том, что в ЕГРН участок был отнесен к землям сельхозназначения.

В ноябре кассация утвердила решения нижестоящих инстанций, обязав исключить из реестра сведения о праве собственности Волгоградской области и аренде, а также установить новые границы.

Марина Окорокова