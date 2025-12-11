Навигация-2025 на Волго-Донском канале завершена с грузооборотом в 4,5 млн тонн

Навигация 2025 года на Волго-Донском судоходном канале (ВДСК) завершена, сообщили в пресс-службе Росморречфлота. В настоящее время продолжается работа Волгоградского гидроузла.

В текущем году по каналу было обработано около 3,3 тыс. судов, выполнено 39,8 тыс. шлюзований, общий объем перевезенных грузов превысил 4,5 млн тонн, из которых более 1,9 млн тонн составили нефтепродукты. Количество пассажиров, воспользовавшихся каналом в этот период, составило 8,5 тыс. человек.

Сейчас проводятся работы по снятию навигационного оборудования, регулировке уровней воды в водохранилищах и подготовке гидроузлов к периоду между навигациями.

На протяжении всего навигационного периода осуществлялся контроль глубины судового хода и поддерживалась его чистота посредством траления и русловых промеров.

Нина Шевченко