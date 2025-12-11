Спикер Госдумы Володин отчитался о сдаче дома для врачей в Балакове

В Балакове введен в эксплуатацию новый жилой комплекс для медицинских работников. Дом, рассчитанный на 150 квартир различной площади, предназначен для обеспечения жильем врачей и медсестер, прибывающих в город для работы в медицинских учреждениях, сообщает Telegram-канал спикера Госдумы «Володин Саратов».

Ранее аналогичный дом для врачей и медсестер был сдан в Балтае. В настоящее время ведется завершающая стадия строительства жилого комплекса на 20 квартир в Новых Бурасах. Квартиры будут распределены среди специалистов, которые начали трудовую деятельность в 2024 и 2025 годах, а также тех, кто планирует приехать работать в медучреждения города в будущем.

Реализация подобных проектов при поддержке Вячеслава Володина направлена на решение проблемы нехватки кадров в сфере здравоохранения и привлечение квалифицированных специалистов в регион. Дома для врачей уже построены в Хвалынске, Вольске, Базарном Карабулаке, Петровске и Саратове.

Никита Маркелов