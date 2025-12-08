Первое в РФ производство по переработке промышленной пыли запустят под Саратовом

В Саратовской области готовится к запуску первое в стране производство оксида цинка из сталеплавильной пыли. Планируется ежегодно перерабатывать более 100 тыс. тонн отходов и производить до 30 тыс. тонн продукта для различных отраслей промышленности, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

Генеральный директор РЭО Ирина Тарасова отметила, что реализация проекта позволит снизить объем промышленных отходов в регионе и послужит примером внедрения принципов циркулярной экономики в металлургической отрасли. По ее словам, переработка сталеплавильной пыли в востребованный продукт снизит нагрузку на полигоны и увеличит долю вторичных ресурсов в промышленном цикле.

Вельц-оксид цинка широко применяется в различных отраслях, включая медицину, косметологию, легкую и тяжелую промышленность, радиоэлектронику и металлургию. Он используется в качестве антисептика, наполнителя, красителя, а также при производстве варисторов, люминофоров и светодиодов.

Производство будет запущено на заводе ООО «Экоцинк», расположенном в особой экономической зоне «Исток» (получила полномочия по управлению ОЭЗ ТВТ «Алмаз»). Проект реализуется при участии РЭО в рамках правительственной программы «Экономика замкнутого цикла».

ООО «Экоцинк» находится в селе Быков Отрог Балаковского района. Юрлицо зарегистрировали в марте 2022 года, в июле того же года компания стала резидентом Саратовской ОЭЗ. В июне 2025 года завод по переработке отходов сталелитейного производства был введен в эксплуатацию. Инвестиции в проект составили 4,5 млрд руб. «Экоцинк» входит в состав холдинга «Новосталь-М», который выкупил завод у «Северстали». Основным учредителем является Балаковский металлургический завод с долей 99%, а 1% принадлежит холдингу, аффилированному с депутатом Госдумы Иваном Демченко (ЕР). Возглавляет «Новосталь-М» Иван Демченко-младший.

Нина Шевченко