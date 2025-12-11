В 2025 году доля астраханских агро-инвестпроектов в ЮФО достигла 13,5%

Астраханская область заняла третье место в Южном федеральном округе по объему инвестиций в агропромышленный комплекс в 2025 году. Общий объем вложенных средств составил 11,5 млрд руб., что соответствует 13,5% от общей суммы инвестиционных проектов в ЮФО, сообщил РБК Ростов со ссылкой на аналитику «ТендерПро».

Общий объем инвестиций в АПК ЮФО в этом году достиг 59,3 млрд руб. Лидером по объему вложенных средств является Краснодарский край, доля которого составила 40% (24,5 млрд руб.). На втором месте – Ростовская область с 33% (16,1 млрд руб.).

При этом, за 11 месяцев 2025 года количество новых инвестиционных проектов в АПК ЮФО сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева отметила, что наблюдается снижение интереса к строительству пищевых производств. «В прошлом году среди инвесторов мы наблюдали явный интерес к строительству пищевых производств, однако в этом году ситуация изменилась. По нашим подсчетам, число инвестиционных проектов на строительство новых объектов в сфере агропромышленного комплекса сократилось всего на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в то время как число новых инвестпроектов в пищевой промышленности уменьшилось на 45%»,— рассказала госпожа Астафьева РБК.

Нина Шевченко