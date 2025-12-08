Глава Петровского района оставил подчиненных без новогодних корпоративов

Глава Петровского района Максим Калядин запретил проведение корпоративов для муниципальных служащих и сотрудников районных учреждений. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Максим Калядин подчеркнул, что новогодние праздники лучше проводить в кругу семьи. Он отменил все корпоративы и банкеты, запретив гуляния на рабочих местах, в кафе и ресторанах. Глава района предложил направить свободные средства на поддержку участников специальной военной операции.

Максим Калядин предупредил, что нарушение запрета приведет к увольнению. Он также призвал другие организации района отказаться от увеселительных мероприятий.

Никита Маркелов