В Саратове маршруты №41 и №8 заработают по брутто-контрактам за 1,4 млрд рублей

В Саратове с января 2026 года планируется расширить систему брутто-контрактов на два новых автобусных маршрута — № 41 («Хэппи Молл» — проспект Столыпина) и № 8 (Солнечный-2 — Славянская площадь). Информация об аукционах на их обслуживание была опубликована 11 декабря на портале госзакупок.

Брутто-контракт предполагает фиксированную оплату перевозчику за выполнение определенных условий, таких как количество рейсов, подключение к ГЛОНАСС и наличие необходимого оборудования в салонах. Власти отмечают, что такая система позволяет контролировать качество услуг и устанавливать фиксированную стоимость проезда, в отличие от традиционной модели, где тарифы определяются перевозчиками самостоятельно.

В настоящее время семь маршрутов в Саратове работают по системе брутто-контрактов, перевозчиками выступает правительственное АО «Межгортрнас». Согласно условиям новых контрактов, на маршрут № 41 необходимо 14 больших автобусов, а на маршрут № 8 — 13. В летний период количество транспортных средств на обоих маршрутах будет сокращено.

Автобусы должны быть оборудованы камерами наблюдения, кондиционерами, системой ГЛОНАСС, пандусами для маломобильных граждан, электронными табло и терминалами для безналичной оплаты. Мэрия Саратова готова выделить 1,36 млрд руб. на обслуживание маршрутов в течение трех лет — с 15 января 2026 года по 15 января 2029 года.

Никита Маркелов