В Волжском неизвестный проник в конный клуб и напоил лошадей кислотой

В Волжском Волгоградской области неизвестный в маске и перчатках попытался убить пять лошадей, залив им кислоту в ротовую полость. Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 декабря в конном клубе «У озера».

Владелица клуба Ярослава Петренко сообщила, что первый подобный случай был в апреле этого года. Злоумышленник ввел внутривенно коням автомобильную омывайку, два животных погибли. При повторном нападении мужчину также не смутило наличие на территории клуба камер видеонаблюдения.

На данный момент, по словам госпожи Петренко, один конь находится в критическом состоянии и получает питание внутривенно, четверо — в стабильно тяжелом, отказываются пить воду. Владелица клуба полагает, что нападения связаны с конкуренцией и желанием завладеть территорией для открытия филиала.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Нина Шевченко