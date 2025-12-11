Некоторые жильцы частично рухнувшего дома в Петров Вале вернулись в квартиры

Жители двух подъездов дома №66 на ул. Ленина в Петров Вале, пострадавшего в результате хлопка газа, получили возможность вернуться в свои квартиры. Решение о возобновлении проживания было принято после обследования здания. В этих секциях дома не прерывалась подача коммунальных услуг, сообщили в администрации губернатора Волгоградской области.

В подъезде, где произошел инцидент, продолжаются работы экстренных и специализированных служб, поэтому он остается отключенным от коммуникаций. Жильцам двенадцати квартир предложены места во временных пунктах размещения (ПВР). На данный момент один человек воспользовался этой возможностью, остальные разместились у родственников и знакомых.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров незамедлительно дал распоряжения об организации помощи пострадавшим и осуществляет личный контроль за ситуацией.

Нина Шевченко