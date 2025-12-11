В Волгоградской области обрушилась часть дома, эвакуировали 48 человек

В городе Петров Вал Волгоградской области частично обрушился многоквартирный дом на ул. Ленина, 66. Жители услышали хлопок около 14:45 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петров Вале Волгоградской области обрушился дом

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области В Петров Вале Волгоградской области обрушился дом

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

По словам жителей, сначала прогремел взрыв, а затем обрушился угол дома на четвертом этаже. В МЧС сообщили об эвакуации 48 жильцов, один человек спасен из-под завалов. В ведомстве уточнили, в доме произошел взрыв бытового газа. На месте работают 29 сотрудников и 12 единиц спецтехники. Площадь разрушения 90 кв. м.

Четырехэтажный жилой дом № 66 на ул. Ленина возведен в 1965 году. Здание состоит из трех подъездов и включает 36 квартир, а также 10 нежилых помещений. Общее количество балконов в доме – 30. Конструктивные особенности строения – кирпичные стены и железобетонные перекрытия. На 2018 год степень износа дома оценивалась в 35%. При этом, аварийным он признан не был.

В администрации Камышинского района сообщили, что глава района и его заместители выехали на место происшествия.

Жители дома утверждают, что незадолго до взрыва почувствовали запах газа в подъезде. Официальной информации об утечке газа на данный момент нет.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал распоряжение своим заместителям и руководителям органов исполнительной власти совместно с администрацией Камышинского района обеспечить поддержку жильцов дома, частично разрушенного в результате инцидента на улице Ленина.

В настоящее время спасатели и профильные службы проводят проверку несущих конструкций здания. По указанию главы региона организовано развертывание пункта временного размещения для тех, кто лишился жилья.

«Губернатор Андрей Бочаров поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим»,— сообщили в администрации Волгоградской области.

Пострадавшими предварительно числятся четверо. В администрации региона уточнили, что это двое взрослых и ребенок. Журналисты выяснили: мужчина ожог груди и руки 2-3 степени, женщина - 90% всего тела.

Изданию V1.RU стало известно о состоянии трех: пенсионерка получила 50% ожогов тела, она в сознании, ее внучка не пострадала, а брат девочки находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Прокуратура Волгоградской области начала проверку по факту взрыва газа.

По информации пресс-службы губернатора, пострадавшие направлены в медицинские учреждения Камышина для оказания помощи.

Нина Шевченко