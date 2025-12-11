В Саратове хотят увеличить количество административных комиссий

В Саратове каждую неделю рассматривают 300–350 административных дел, и одной комиссии трудно справиться с таким объемом. Изменения в региональном законодательстве рассмотрели в областной думе на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Заместитель главы администрации муниципального образования города Саратова по правовым вопросам Светлана Нестеренко сообщила, что в областном центре нужны две административные комиссии для рассмотрения дел об административных правонарушениях. Дело в том, что по региональному законодательству на территории каждого муниципального образования можно создать только одну такую комиссию.

«Количество дел, которые рассматривает административная комиссия Саратова, ежегодно растет. За последние 4 года оно увеличилось более чем в полтора раза»,— сообщила Светлана Нестеренко. Сейчас комиссия рассматривает около 300–350 правонарушений в неделю, и это не считая дел, которые рассматривают в особом порядке.

Изменения планируют внести в два региональных закона. Это позволит создать в Саратове две административные комиссии. Одна будет заниматься правонарушениями, которые посягают на общественный порядок и общественную безопасность, а также делами о благоустройстве. Вторая комиссия рассмотрит правонарушения на транспорте. Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании облдумы.

Татьяна Смирнова