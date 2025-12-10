Главврач саратовского онкодиспансера Борис Мейлах покинул пост

Борис Мейлах освобожден от должности руководителя областного клинического онкологического диспансера Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Трудовой договор с господином Мейлахом был расторгнут по соглашению сторон. Временно исполнять обязанности главного врача диспансера будет заместитель Светлана Аверьянова.

В январе 2025 года в адрес администрации диспансера поступила жалоба от коллектива сотрудников. Медики выразили обеспокоенность возможными нарушениями со стороны руководства и прогнозировали отток кадров.

После обращения министерство провело служебную проверку. По ее результатам ведомство сообщило об отсутствии массовых увольнений, отметив, что случаи прекращения трудовых отношений носят разовый характер.

Нина Шевченко