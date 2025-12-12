В Астрахани продолжаются попытки продать памятник архитектуры на Эспланадной

Супруга экс-депутата Астраханской облдумы Артема Бажана (ЕР) снова выставила на продажу объект культурного наследия «Дом Свирилиной» на ул. Эспланадной, между кремлем и ЦУМом. В декабре 2024-го и апреле этого года за здание площадью 543 кв. м просили 70 млн руб. Бизнес принадлежит ООО «АстМедиа» с оборотом в 18 млн руб. Сейчас учредитель юрлица Елена Бажан продает дом вместе готовым арендным бизнесом за 45,9 млн руб.

«Дом А.Н. Свирилиной» построен в конце XIX века, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения с января 1999 года. В начале XX века в трехэтажном здании находились склады для хранения чая и магазин, осуществлявший продажу чая «собственной выписки из главных мест и первых рук» под наблюдением правительственного контролера.

В настоящее время в здании функционирует арендный бизнес – Mondo Italia Gallery, представляющий собой коворкинг с 18 отдельными помещениями и тремя общими зонами. Ранее часть помещений использовалась под кафе Galleria cafe Gourmet с лицензией на продажу алкоголя (закрылось в июле 2022 года) и бутик люксовых брендов Mondo Italia Gallery (прекратил работу в июне 2024 года). Здание имеет потенциал для переоборудования под отель, пишет продавец.

Памятник архитектуры был отремонтирован и реконструирован в феврале-марте 2025 года. Ранее пространство представляло собой единый зал, после перепланировки там организованы отдельные кабинеты. На апрель 2025 года там располагался центр физического и ментального здоровья «Место силы». В центре арендовали помещения мастера индустрии красоты, психологи и коучи.

ООО «АстМедиа» специализируется на торговле мужской, женской одежды. За 2024 год, прибыль «АстМедиа» составила 1,1 млн руб. при обороте 18 млн руб.

Нина Шевченко