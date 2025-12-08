Объем инвестиций в экономику и соцсферу Пензенской области превысил 80 млрд руб.

В Пензенской области за девять месяцев 2025 года объем инвестиций в экономику и социальную сферу достиг 81,8 млрд руб., что на 3,9 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует о положительной динамике развития региона.

Субъект занимает восьмое место по темпам роста инвестиций в основной капитал среди регионов ПФО. Почти половина вложений, 41,8%, идет на покупку и модернизацию транспортных средств, машин и оборудования. Еще 27,9% средств направляются на строительство жилья, а оставшиеся 26,5% – на возведение нежилых объектов.

Почти половина всех инвестиций — 46,3 миллиарда рублей, или 56,6% — поступила от крупных и средних компаний региона. Инвесторы чаще всего выбирали обрабатывающие производства (30,8% вложений), сферу транспортировки и хранения (21,3%), а также сельское, лесное, охотничье и рыбное хозяйство (15,9%).

Основным источником финансирования для большинства компаний остаются собственные средства, составляющие 65,7% всех капитальных затрат. Оставшиеся 34,3% привлекаются извне. Наибольшая инвестиционная активность наблюдается в Пензе, куда направляется половина всех вложений в регионе.

Нина Шевченко