С астраханских муниципалитетов сняли часть ответственности за бездомных животных

Астраханские муниципальные власти больше не будут заниматься строительством приютов и пунктов временного содержания для бездомных животных. Облдепы одобрили соответствующий законопроект сразу в двух чтениях. Информацию разместили на официальном сайте Думы Астраханской области.

Полномочия переданы региональным властям на один год. «Причина одна: у нас нет готовности со стороны органов местного самоуправления, необходимой как для строительства приютов, так и ПВС», — отметила зампредседателя регионального правительства Виктория Гурьянова.

Такое решение, по словам председателя комитета по инфраструктурному развитию облдумы Александра Клыканова, не повлияет на ситуацию с бездомными животными. «У всех районов есть соответствующие контракты с теми подрядчиками, у которых эти пункты и приюты имеются», — пояснил он.

Марина Окорокова