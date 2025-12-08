В Астрахани не нашли инвестора, который бы застроил квартал на Маркина за 10 лет

В Астрахани не состоялся аукцион на комплексное развитие территории в границах улиц Маркина и Широкой в Ленинском районе. Инвестора, который бы построил на месте старого фонда высотные дома, не нашли. Причина - на конкурс подал заявку только один участник ООО «ТСС». Организатором торгов выступило ООО «Вершина» из Краснодара.

ООО «ТСС» зарегистрировано в 2004 году в Грозном. Фирма занимается строительством недвижимости. С августа 2021 года компанией руководит Абдулла Азиев. Единственный владелец юрлица — Бено Алхазов, ему также принадлежит ООО «УК Элитный двор». Выручка ТСС в 2024 году снизилась на 52% и составила 322 млн руб., заработок тоже упал на 33% до 7,9 млн руб. При этом на 6% выросли активы - 129 млн руб. Дебиторская задолженность составила 835 млн руб. (+47%), кредиторская - 924 млн руб. (-31%).

О том, что власти планировали снос 15 двухэтажных малоквартирных домов 1950-х годов постройки в квартале на ул. Маркина, стало известно весной 2023 года. Именно тогда городская администрация разработала проект комплексного развития территории. Однако реализовать его мэрия не успела – с июля того же года земельно-градостроительные полномочия могли исполняться только на региональном уровне.

Согласно закону №494 (принят в 2020 году), под ликвидацию попадают не только аварийные здания, но и те, чей срок эксплуатации превышает 50 лет.

В мае 2024 года региональное минимущества опубликовало проект КТР в квартале на ул. Маркина. Тогда еще четыре дома не были признаны аварийными, поэтому у жильцов в течение 60 дней с момента публикации документа было право отказаться от сноса и переселения.

В октябре 2025 года правительство Астраханской области объявило аукцион на право заключения договора по комплексному территориальному развитию (КТР). Начальная цена составила 11,9 млн руб., а задаток — 3,6 млн руб., что составляет 30% от общей суммы. Заявки принимали до 11 ноября, а торги назначили на 24 ноября.

Инвестор должен был в течение 10 лет освободить территорию площадью 1,9 га. На участке находятся десять аварийных домов и три здания с износом более 60%. Одно из зданий не подключено к централизованной системе канализации.

В этом квартале разрешено строить жилые дома до 30 этажей и нежилые объекты до 10 этажей. Процент застройки ограничен 70% для жилья и 60% для нежилых объектов. Озеленение должно составлять не менее 20% от общей площади.

Нина Шевченко