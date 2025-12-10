В Саратовской области краснокнижные грибы могут запретить собирать

В Саратовской области могут запретить собирать и уничтожать редкие и находящиеся под угрозой исчезновения краснокнижные грибы. Соответствующие изменения могут внести в природоохранное законодательство региона. Инициатива направлена на то, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным, сообщила на заседании председатель комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Антонина Галяшкина (ЕР).

Согласно правкам, внесенным в федеральное законодательство, грибы теперь относятся к отдельной категории редких и исчезающих видов. При этом конкретизировано: чтобы сохранить краснокнижные грибы наряду с животными и другими организмами, их сбор законодательно запрещен. Многие виды грибов сокращаются, а некоторые и вовсе исчезают, что приводит к нарушению общих цепей питания и круговорота веществ в природе, уточнили на заседании.

В 1996 году в Красную Книгу Саратовской области было занесено всего 4 вида грибов, в 2016 году их количество увеличилось в 5 раз и составляет теперь 19 видов. Не все из этих грибов представляют пищевую ценность, но они собираются или повреждаются из-за своего необычного внешнего вида.

Депутатов интересовало, как инспекторы будут следить за соблюдением законодательства. Министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин пояснил, что регулярно проводятся рейды, и уточнил, что за уничтожение или повреждение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов в Саратовской области предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Административный штраф для граждан составляет от 1,5 до 2,5 тыс. руб., на должностных лиц – от 15 до 20 тыс. руб., на юридических – от 400 до 500 тыс. руб. При этом господин Доронин отметил, что в этом году инспекторы не выписали ни одного штрафа, в основном они ограничивались предупреждением.

Из 19 видов краснокнижных грибов съедобные только шесть. Один гриб (зонтик девичий) – несъедобный, но уже находится под угрозой исчезновения. Также в перечень внесены сморчок степной, головач гигантский, рогатик, трутовик лакированный и другие.

Депутаты рекомендовали усилить разъяснительную работу с населением, чтобы граждане знали, какие краснокнижные виды защищены государством. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании думы.

Татьяна Смирнова