В 2026 году дорожный фонд Астраханской области составит 8,3 млрд руб

Дорожный фонд региона в следующем году вырастет и по своему наполнению составит 8,3 млрд руб. Эта цифра на 6% превышает расходы этого года на ремонт и содержание дорог, мостов, паромов и путепроводов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной думы. Объем фонда текущего года равнялся 7,8 млрд руб.

По словам губернатора Игоря Бабушкина, в следующем году в области капитально отремонтируют девять мостов на трассах федерального и регионального значения. По предложению областных депутатов, 52,8 млн руб выделили на содержание и эксплуатацию паромов, которые находятся в собственности муниципалитетов.

Минтранс региона уточнил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» до конца следующего года отремонтируют мосты через ерики Чантинка, Кушумбет и Ильмаметьев, реки Корсаку и Углан. Остальные объекты включены в другие источники финансирования. «Объем доведенных до бюджета региона средств составляет 573,4 млн руб. По всем объектам заключены контракты и определены подрядчики», — уточнили журналистам в пресс-службе ведомства.

Марина Окорокова