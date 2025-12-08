Минпросвещения одобрило идею астраханской думы о запрете взыскивать соцстипендии

Социальные стипендии могут защитить от списаний в счет погашения долгов. Такую инициативу депутатов астраханского облправительства поддержали на федеральном уровне. Речь идет о расширении перечня доходов, защищенных от взыскания в рамках исполнительного производства.

В обращении, направленном в правительство РФ, облдепы отмечают, что получателями государственной социальной стипендии являются особо уязвимые категории граждан: дети-сироты, дети, оставшиеся без родителей, инвалиды I и II групп и детства и другие. «Учитывая, что государственная социальная стипендия является одной из мер поддержки обучающихся по очной форме обучения, то есть студентов, как правило, не имеющих иного дохода, кроме стипендии, предлагаем рассмотреть возможность дополнить виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание в рамках осуществления исполнительного производства, государственной социальной стипендией»,— указано в документе.

Минпросвещения России одобрило инициативу астраханцев. Игорь Мартынов, спикер облдумы, уже поручил профильному комитету подготовить соответствующий законопроект для внесения в Госдуму. Парламентарий отметил, что «деньги, выделенные государством на поддержку и образование нуждающихся студентов, дойдут до них в полном объеме и не уйдут на погашение долгов».

Марина Окорокова