Власти опровергли информацию о погибших при взрыве дома в Волгоградской области

В пресс-службе губернатора Волгоградской области опровергли информацию о погибших при обрушении части многоквартирного дома № 66 на ул. Ленина в городе Петров Вал. Ранее «Первый канал» со ссылкой на V1.RU сообщал, что при взрыве бытового газа в здании погибли пенсионерка и ее внучка.

По данным пресс-службы главы области, девочка не пострадала, бабушка получила 50% ожогов и находится в сознании. Также известно, что еще двое жильцов дома госпитализированы в Камышинскую центральную районную больницу.

Глава региона Андрей Бочаров распорядился развернуть пункт временного размещения для тех, кто остался без жилья. Напомним, МЧС эвакуировала с места происшествия 48 человек.

По факту взрыва региональная прокуратура начала проверку. Волгоградское управление СКР возбудило уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

