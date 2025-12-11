СК возбудил дело по факту взрыва газа в четырехэтажке в Волгоградской области

СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту обрушения части многоквартирного дома №66 на ул. Ленина в городе Петров Вал, в результате которого пострадали жильцы. Инцидент произошел сегодня около 15:00 в угловой квартире на четвертом этаже.

По предварительной информации, хлопок произошел из-за утечки бытового газа. Взрывной волной были частично разрушены межквартирные перекрытия. Количество пострадавших уточняется, пока, по данным МЧС, их четверо. Всем оказавшимся в зоне поражения была предоставлена медицинская помощь в Камышинской центральной районной больнице.

Следствие установило, что в квартире, где произошел хлопок, на момент происшествия никого не было. Соседи открыли дверь запасным ключом, что привело к выбросу газа.

Следственным отделом по городу Камышину следственного управления СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). На месте работают следователи, проводятся необходимые экспертизы для выяснения причин и обстоятельств произошедшего. Ход расследования контролируется руководством областного управления СКР.

