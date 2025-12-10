В Пензе выбирают подрядчика для освоения 145 миллионов на капремонте школы

МКУ «Центр закупок Пензы» закончило принимать заявки от желающих получить контракт на капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 56 им. Героя России Александра Самокутяева». Изменения внесли в тендер на портале «Госзакупки».

До 145,62 млн руб. предлагают за капремонт фасадов здания на ул. Рахманинова, 37А в микрорайоне Арбеково. Также подрядчику предстоит переложить крышу, отремонтировать входные группы, обновить инженерные системы и сделать внутреннюю отделку. Победителя конкурса выберут 15 декабря.

В проекте договора указано, что провести работы необходимо с 1 апреля до 10 августа 2026 года. Заказчиком выступает директор школы Наталья Переяслова. Подрядчику предстоит начать с демонтажа старых конструкций.

Дарья Васенина