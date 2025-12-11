В Россию доставлен главный обвиняемый в убийстве владельца «Саратовстройстекла»

Ключевой фигурант дела об убийстве владельца «Саратовстройстекла» Михаила Ланина Ахмад Хамидов экстрадирован из Дубая в Москву. Об этом сообщили в МВД РФ.

Задержание обвиняемого стало возможным благодаря сотрудничеству российских правоохранительных органов с властями Объединенных Арабских Эмиратов. Мужчина находился в международном розыске с 2015 года.

По версии следствия, злоумышленник в 2009-2010 годах получил от совладельца саратовского предприятия десятки млн руб. под предлогом содействия в трудоустройстве на высокую должность. Не выполнив обещания, он создал преступную группировку с целью сокрытия аферы. Участники ОПГ причастны к убийству Михаила Ланина и покушению на его спутницу, совершенным во Франции.

Организатором преступления следствие считает Ахмада Хамидова. Его группировка предлагала бизнесменам государственные должности или выгодные контракты в обмен на крупные суммы денег. Хамидов был задержан в Дубае в 2020 году и находился под стражей в ожидании решения об экстрадиции. В ОАЭ он скрывался под фальшивыми документами и продолжал заниматься мошенничеством, обманывая чиновников и бизнесменов из России и Украины.

По данным следствия, Михаил Ланин не был единственной жертвой преступной группы. В том же году в Турции было совершено убийство башкирского бизнесмена Максима Озирного, а в Украине совершено покушение на Татьяну Бальзамову. В международном розыске остаются сообщники Ахмада Хамидова — Михаил Коряк и Валид Лурахмаев, который, по версии следствия, нашел исполнителей убийства Ланина во Франции за 100 тыс. евро. Исполнители преступления были судимы парижским судом в 2018 году: Руслан Берсанов получил 20 лет тюрьмы, еще один человек осужден условно, а двое были оправданы.

Никита Маркелов