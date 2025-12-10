Бюджет Саратовской области потеряет из-за букмекерских контор 4 млн рублей

Налог на игорный бизнес с 1 января 2026 года будет зачисляться в федеральный бюджет, а не в региональный, как было прежде. Соответствующее решение поддержано большинством депутатов Саратовской облдумы на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Как пояснила председатель комитета Ирина Колесникова (ЕР), региональный закон от 31 октября 2003 года № 64 ЗСО «Об установлении размера ставок налога на игорный бизнес в Саратовской области» признается утратившим силу. Поправки также затрагивают налогообложение букмекерских контор и тотализаторов: платежи будут рассчитываться исходя из дочета, а не количества игровых объектов, используемых игорным бизнесом.

Депутатов поинтересовались, сколько бюджет региона получал с игорного бизнеса. госпожа Колесникова ответила, что за 2024 год сумма по налогу на игорный бизнес составила 4,25 млн руб., в этом году планируется поступление около 3,34 млн руб.

Заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Саратовской области Светлана Чумарова сообщила, что налог будет уплачиваться по месту нахождения юрлица и зачисляться в федеральный бюджет. Приблизительно в следующем году бюджет региона не досчитается около 4 млн руб. с игорного бизнеса.

Большинством голосов эта законодательная инициатива поддержана.

Татьяна Смирнова