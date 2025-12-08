Суд изъял 50 га в Старополтавском лесничестве у частных лиц в пользу государства

Волгоградский суд удовлетворил требования прокуратуры, лишив граждан права собственности на части земельных участков, пересекающихся с лесничеством. Решение касается почти 50 га лесного фонда, незаконно включенного в частные владения.

Проверка Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры выявила, что в Старополтавском лесничестве были захвачены земли, принадлежащие государству. Для восстановления справедливости прокурор подал заявление в суд, требуя возврата этих земель Российской Федерации.

Суд признал право собственности на спорные участки отсутствующим, что позволит внести изменения в реестр недвижимости. Надзорное ведомство будет следить за исполнением решения.

Никита Маркелов