В Волгограде в очередной раз ищут подрядчика для ремонта кинотеатра «Родина»

Волгоградский кинотеатр «Родина» ждет капитальный ремонт. Закончить его должны до конца этого года. Сразу четыре тендера на выполнение работ по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия разместили 11 декабря на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МУ «ГЦПВ «Виктория». Общая начальная стоимость контрактов — 37 млн руб. Заявки принимаются до 18 декабря 2025 года. Согласно сметам, подрядчик должен будет выполнить общестроительные и реставрационные работы в проемах, на кровле, водосточной системе, заменить пожарную сигнализацию и систему оповещения гражданской обороны, установить видеонаблюдение и системы связи. Известно, что в кинотеатре планируют разместить молодежный центр патриотического воспитания.

В июне этого года тендер на реконструкцию объекта уже выигрывала компания «Система Строй», но затем контракт был расторгнут. В июле лот на те же работы по начальной цене 37 млн руб. вновь был выставлен на портал госзакупок. Контракт 4 августа 2025 года заключило ООО «Промстройдизайнпроект». Судя по документам, контракт еще действует.

Кинотеатр «Родина» на ул. Невской, 13 был построен в 1954 году по проекту московского архитектора Семена Якшина. В 2006 году здание перешло под контроль администрации Центрального района Волгограда, там открыли Центр культуры и досуга «Родина». Регулярный показ фильмов практически прекратился. Здание является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения.

Марина Окорокова