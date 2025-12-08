C начала года в Астраханской области строительство сократилось на треть

За январь–октябрь 2025 года в регионе на 32,5% уменьшился объем работ в сфере строительства. По данным Астраханьстата, в денежном эквиваленте показатель составил 23,4 млрд руб. Оборот розничной торговли вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 227,1 млрд руб.

Объем сельскохозяйственной продукции вырос на 1,2%. По информации Астраханьстата, он составил 60,1 млрд руб. в фактических ценах.

Также за девять месяцев 2025 года населению оказали платных услуг на 51,2 млрд руб. Среди бытовых услуг жители чаще пользовались парикмахерскими и косметическими услугами (23,9%), техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей и оборудования (22,7%). На третьем месте — ремонт и строительство жилья и других построек (17%).

Марина Окорокова