Казна не досчиталась скамеек

Департамент финансов Волгограда оспаривает возврат в бюджет 29.24 млн руб. по требованию казначейства. Спор возник после проверки расходов МБУ «Волгоградзеленхоз» в рамках нацпроекта. Казначейство выявило завышение цен контрактов на благоустройство. В числе нарушений — оплата не установленных скамеек, лишних материалов и незаконных резервов средств. Первая инстанция и апелляция отказали учреждению. Суды двух инстанций поддержали позицию контролеров о нецелевом использовании бюджетных денег. Чиновники подали кассационную жалобу в окружной суд.

Департамент финансов администрации Волгограда обжалует возврат в бюджет около 29,24 млн руб., которые израсходовало МБУ «Волгоградзеленхоз». Спор начался в октябре 2024 года по иску муниципального учреждения к управлению федерального казначейства (УФК) по Волгоградской области.

Волгоградзеленхоз просил признать недействительными ряд пунктов в представлении УФК от сентября прошлого года, оно было вынесено по результатам плановой выездной проверки, проходившей с 15 апреля по 24 июня. Согласно акту суда первой инстанции, казначейство изучало, как МБУ осваивало средства федерального, областного и городского бюджетов в 2021-2023 годах в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

В указанный период Волгоградзеленхоз заключил четыре муниципальных контракта на благоустройство скверов и улиц в Центральном районе Волгограда. Подрядчиками выступили: МБУ «Северное», ООО «ГринПарк» и ООО «ВолгаИнвестСтрой». По данным «ЕИС Закупки», общая сумма контрактов составила около 412 млн руб.

В июле 2021 года МБУ «Северное» обязалось благоустроить сквер им. 8 Марта за 42,6 млн руб. Начальная максимальная цена аукциона (НМЦК) составляла 41,3 млн руб., с подрядчиком заключили контракт стоимостью 40,7 млн руб. Учреждение октября 2021 года должно было установить в сквере 32 лавки, 42 урны, карусель, песочницу, качели, качалку на пружине и объекты для занятия спортом. Также требовалось провести земляные работы, уложить новую тротуарную плитку и озеленить территорию. Согласно «Госзакупкам», цена контракта выросла в ноябре 2021 года, а сами работы завершились весной 2022 года. МБУ «Северное» исполнило контракт полностью, но фактически Волгоградзеленхоз оплатил только 31,5 млн руб.

Тем не менее УФК посчитало, что НМЦК была завышена на 144,3 тыс. руб. из-за включения в смету большего количества плитки из резиновой крошки, чем было необходимо. Также казначейство установило, что Волгоградзеленхоз принял работы по замене типа водопроводной трубы без документов, подтверждающих улучшенные характеристики.

Еще один контракт стоимостью 297,7 млн руб. был заключен с МБУ «Северное» в ноябре 2022 года. Учреждению требовалось обновить тротуары и малые архитектурные формы (те же скамейки и урны) на ул. Аллеи Героев от ул. им. маршала Чуйкова до проспекта Ленина. Контракт все еще находится на стадии исполнения, хотя изначально планировалось завершить работы к концу того же года. В конце декабря 2022-го цена снизилась до 295,3 млн руб. В январе 2023 года региональные СМИ писали, что новая плитка на Аллее Героев «пошла волнами», работы были продолжены.

Казначейство выявило нарушения и здесь: контрактом не был предусмотрен авторский надзор, однако заказчик — МБУ «Волгоградзеленхоз» — оплатил эту услугу. Также учреждение оплатило работы по укладке тактильной плитки, которая в действительности на месте отсутствовала. УФК указало на факт двойного учета затрат на пусконаладочные работы системы видеонаблюдения, оплату скамеек и урн, которые приобретены «с запасом», но не установлены, и внесение в смету ненужных для посадки кустарников инструментов.

По итогу цена контракта была завышена более чем на 29 млн руб.

В апреле 2022 года Волгоградзеленхоз заключил контракт на благоустройство территории Набережной 62-й Армии от ресторана «Маяк» до Нулевой Продольной. Подрядчиком за 19 млн руб. выступило ООО «ГринПарк», на директора которого Елену Зеленину в сентябре этого года завели уголовное дело за мошенничество почти на 8 млн руб. при исполнении муниципального контракта стоимостью 89 млн руб. в Калаче-на-Дону. По информации портала «ЕИС Закупки» благоустройство набережной в Волгограде прошло без казусов: «ГринПарк» уложился в срок — до конца сентября 2022 года.

В суде УФК утверждало, что по этому контракту общий объем необоснованных бюджетных расходов составил около 750 тыс. руб. Управление пояснило, в результате проверки выяснилось, что заказчик неправомерно включил в НМЦК резерв средств на непредвиденные работы (374,7 тыс. руб.), который предусмотрен только для объектов капстроительства, а затем внес стоимость этого же резерва — в контракт.

Последний спорный аукцион с начальной ценой 73,8 млн руб. Волгоградзеленхоз проводил в декабре 2022 года, а в январе 2023-го заключил контракт стоимостью 57,2 млн руб. с ООО «ВолгаИнвестСтрой». По договору подрядчик должен был благоустроить сквер «Сурский». Там требовалось установить фонтан, детские игровые комплексы, качели, песочницу, спортивное оборудование, 18 скамеек и 24 урны, камеры видеонаблюдения. Все работы нужно было выполнить за девять месяцев — к началу октября. В срок компания немного не уложилась, благоустройство было завершено в декабре, стоимость контракта снизилась до 54,8 млн руб. Заказчик фактически оплатил 53,9 млн руб., указано на «Госзакупках».

В ходе проверки казначейство установило, что Волгоградзеленхоз также включил в НМЦК дополнительные средства на непредвиденные работы и в итоге оплатит его, неверно проанализировал цены на стройматериалы и рассчитал затраты на логистику, а также не оштрафовал подрядчика на 1,1 млн руб. за нарушение сроков работ. В общей сложности цена контракта была завышена на 33,9 млн руб.

При этом в суде УФК не пыталось взыскать с Волгоградзеленхоза всю сумму — около 64 млн руб. Управление требовало возврат средств в бюджет только по семи пунктам, в том числе за лишнюю плитку, неустановленные скамейки, оплату незаконного резерва. Всего 29,24 млн руб.

МБУ «Волгоградзеленхоз», администрация Центрального района Волгограда и департамент финансов с предписанием не согласились. В суде представители городской власти утверждали, что казначейство не имело права проверять Волгоградзеленхоз и требовать возврата средств, поскольку оно не участник бюджетного процесса и не относится к объектам государственного финансового контроля в данном контексте. Департамент финансов также указал, что сметная документация по контрактам проходила экспертизу и получила положительное заключение, и назвал претензии к расчетам необоснованными. Однако суд эту позицию не поддержал и в июне этого года отказал Волгоградзеленхозу в иске.

В августе чиновники и МБУ обжаловали решение в апелляции. В ходе разбирательства они также добавили, что заказали больше скамеек, чем требовалось по проекту, из-за скопления народа на благоустроенных территориях в праздники. Суд этот довод признал ничтожным и уточнил, что факт отсутствия этих скамеек на улице сыграл против истцов. В ноябре определение устояло в апелляции. Кассационная жалоба подана, но еще не принята к рассмотрению.

Нина Шевченко