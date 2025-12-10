Астраханские власти утвердили план развития автомобильного туризма до 2035 года

Правительство Астраханской области утвердило региональную программу «Развитие автомобильного туризма на территории Астраханской области» до 2035 года. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор – председатель правительства региона Денис Афанасьев.

Документ разработан в соответствии с поручениями президента РФ, данными по итогам совещания с членами правительства в июне 2024 года, а также федеральной концепцией развития автомобильного туризма до 2035 года. Основная цель программы – создание условий для комплексного развития автомобильного туризма в регионе.

Реализация программы разделена на три этапа: 2025–2027-е, 2028–2030-е и 2031–2035 годы. Ожидается, что к 2035 году число туристических поездок увеличится до 650 тыс. человек в год (480 тыс. на первом этапе). Планируется утвердить пять автомобильных маршрутов и создать сеть многофункциональных зон дорожного сервиса.

В перечень мероприятий включены ремонт и содержание региональных дорог и федеральных трасс, проходящих через Астраханскую область, создание зон дорожного сервиса, поддержка малого и среднего бизнеса в сфере туризма и кемпингов, оборудование маршрутов навигационными системами, а также продвижение региона через туристический портал и участие в выставках. Координатором программы назначено министерство экономического развития Астраханской области. Финансирование будет осуществляться из текущей деятельности ведомств и государственных программ региона.

Нина Шевченко