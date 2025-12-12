Астраханский экс-сенатор Александр Башкин перешел на дипломатическую работу

Александр Башкин, два срока представлявший Астраханскую область в Совете Федерации, сообщил о переходе на дипломатическую работу. Экс-сенатор пока не раскрыл всех деталей своего назначения, рассказав в своем Telegram-канале лишь о том, что приступил к работе 8 декабря «в одной из экономически развитых и дружественных к России стран».

Политик представлял регион в Совете Федерации с 2016 по 2024 год. Также он являлся членом комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Затем, до нынешнего назначения, работал в экспертной группе «Первого канала». «Надеюсь, что эта работа в окружении известных, компетентных и авторитетных международных экспертов укрепила мои познания и умение анализировать», — написал господин Башкин в своем канале.

Александр Башкин родился в Астрахани 10 июня 1962 года. Окончил АГМУ по специальности «врач-лечебник», ВАГС по специальности «государственный служащий» и МЮИ при Минюсте РФ по специальности «юрист». Является кандидатом медицинских наук. В 2011 году был избран депутатом Думы Астраханской области пятого созыва.

Марина Окорокова