Рекультивация проекта

Пермский «Экопроект» оспаривает решение суда, отменившего контракт на 12,4 млн руб. с администрацией Ахтубинска. Компания еще в 2019 году работала над проектной документацией по рекультивации свалки на площади 20 га в районе поселка Джелга. В 2022 году в ПСД выявили значительные недочеты, и мэрия попросила «Экопроект» внести изменения в документацию в рамках гарантийного срока. Фирма согласилась выполнить работы только по новому контракту. Однако в октябре суд признал его ничтожным, а компанию обязал вернуть деньги в бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На севере Астраханской области убрали свалку площадью 20 га

Фото: astrobl.ru На севере Астраханской области убрали свалку площадью 20 га

Фото: astrobl.ru

ООО «Экопроект» обжалует решение о признании недействительным муниципального контракта на 12,4 млн руб., который был заключен с администрацией Ахтубинска в апреле 2023 года. Спор начался из-за решения ФАС, которая уличила местных властей в нарушении закона «О контрактной системе в сфере закупок».

В мае 2019 года мэрия Ахтубинска и ООО «Экопроект» в рамках нацпроекта «Экология» подписали договор стоимостью 11,13 млн руб. (максимальная цена аукциона составляла 171 млн руб.), согласно которому компания должна была разработать проект по рекультивации свалки на территории площадью 200 тыс. кв. м в районе поселка Джелга. По данным Росреестра, кадастровая стоимость участка превышает 30,8 млн руб.

ООО «Экопроект» работает в Перми с октября 2013 года. Основной вид деятельности — инженерные изыскания и техническое консультирование.С мая 2025 года компанией руководит Елена Новикова, она же была директором в период августа 2017-го по декабрь 2019 года, а затем с марта 2020 года по февраль 2024 года. Госпожа Новикова также является единственным владельцем юрлица с августа 2017 года. До этого времени учредителем была Валерия Буркова. В 2024 году фирма продемонстрировала резкий спад по финансовым показателям: выручка снизилась на 65% до 22 млн руб., заработок уменьшился на 91% и составил 2,7 млн руб., активы тоже упали 29% до 26 млн руб. В роли поставщика «Экопроект» участвовал 57 раз, заключив контракты на общую сумму 277 млн руб. Основной заказчик Минэнерго России.

Согласно контракту, «Экопроект» должен был разработать проектную документацию до августа 2019 года, а до декабря получить одобрение Росприроднадзора. Также по договору предполагался гарантийный срок на пять лет, указано на «Госзакупках».

Проект компания сдала вовремя, после чего в июне 2022 года к работам по рекультивации свалки приступило ООО «Волга-Бизнес». В декабре того года второй подрядчик обнаружил, что реальные параметры свалки существенно отличаются от проектных: плотность свалочного грунта составила 1,77 тонн на куб. м против заложенных в проекте 1,4 тонн на куб. м, а отходы залегали глубже предусмотренных отметок. По данным «Волга-Бизнес», это потребовало дополнительного финансирования в размере 296,1 млн руб., указано в акте суда.

Изначально стоимость контракта по рекультивации свалки составляла 966 млн руб., но 25 декабря 2023 года работы подорожали примерно на 59% — до 1,54 млрд руб.

ООО «Волга-Бизнес» зарегистрировано в Москве в августе 2004 года. Компания работает в сфере сбора отходов. С января 2015 года ей руководит Дмитрий Зубко. Юрлицо принадлежит Людмиле Петросовой (она также учреждает ООО «Спецавтотранс»). С 2021 года выручка ООО стабильно растет, в 2024 году она достигла 840 млн руб. При этом с 2021-го по 2022 год компания несла убытки в 5 млн руб. и 22 млн руб. соответственно, а с 2023 года наблюдается положительная динамика. В 2024 году заработок «Волги-Бизнес» составил 2,4 млн руб. Однако активы упали на 224% (6,9 млн руб.). В портфолио организации имеется 88 контрактов с госзаказчиками на сумму 1,9 млрд руб. Большинство контрактов заключено с МБУ «Комбинат Благоустройства».

В марте 2023 года мэрия Ахтубинска сообщила ООО «Экопроект» о необходимости корректировки проектно-сметной документации (ПСД) по рекультивации местной свалки в рамках гарантийного срока (пять лет). Однако компания отказалась, сославшись на отсутствие в документах ошибок. В ответном письме фирма заявила, что несоответствия могли быть выявлены в ходе первоначальных инженерных изысканий в 2019-2020 годах. и могли являться следствием природных особенностей объекта или решений, принятых уже в ходе самих работ по рекультивации. Следующая попытка администрации уговорить подрядчика доработать проект тоже оказалась безуспешной.

В том же месяце состоялось совещание под председательством руководителя проектного офиса «Чистая страна» минприроды РФ Рауля Мишиева. На нем обсудили необходимость срочной корректировки ПСД, так как выявленные фактические объемы отходов оказались значительно больше проектных. Это грозило удорожанием стоимости работ на 30–35%.

Затем в конце марта проблему обсудили в правительстве Астраханской области под председательством тогдашнего вице-губернатора Олега Князева. На том совещании региональные власти рекомендовали заключить новый контракт на корректировку ПСД. Тогда ООО «Экопроект» согласилось внести изменения в проект и в апреле 2023 года с ним как с единственным поставщиком был заключен соответствующий контракт стоимостью 12,4 млн руб.

Однако в ноябре 2023 года региональное УФАС вынесло решение, в котором признало администрацию Ахтубинска нарушившей принцип обеспечения конкуренции. Предписание не выдавалось, и мэрия сочла, что антимонопольное ведомство действовало незаконно. В 2024 году чиновники пытались оспорить решение в суде, настаивая, что действовали в соответствии с рекомендациями регионального правительства. Также они ссылались на необходимость не сорвать сроки нацпроекта и защиту национальных интересов в связи с действиями недружественных государств.

Арбитражный суд Астраханской области согласился с решением антимонопольной службы, указав, что заказчик не предоставил доказательств связи между заключением контракта с единственным поставщиком и защитой национальных интересов. Иск был отклонен в августе 2024 года.

За месяц до вынесения этого постановления Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура подала иск к ООО «Экопроект» и мэрии Ахтубинска. Ведомство требовало признать контракт на 12,4 млн руб. ничтожным и обязать компанию вернуть средства в бюджет. Прокуратура указывала, что первый контракт от мая 2019 года был исполнен ненадлежащим образом, и фирма должна была откорректировать его бесплатно по гарантии. Надзорное ведомство назвало заключение нового контракта необоснованной тратой бюджетных средств. Суд эту позицию полностью поддержал, отметив, что у администрации не было законных оснований для закупки у единственного поставщика. «Заказчик имел реальную возможность проведения конкурентных закупок», — указал суд, напомнив, что срок проведения открытого электронного аукциона составляет всего семь календарных дней.

Отдельное внимание суд уделил заключению судебной экспертизы, проведенной центром строительных технологий и экспертиз. Эксперты подтвердили, что первоначальные изыскательские работы «Экопроекта» были выполнены с нарушениями: глубина скважин и расстояния между ними не соответствовали требованиям нормативов. Следовательно, данные о характеристиках свалки были недостоверными. При этом сама проектная документация 2019 года формально соответствовала нормативам по комплектности и содержанию. В этом плане суд также поддержал доводы прокуратуры о том, что необходимость корректировки ПСД в 2023 году стала прямым следствием ненадлежащего исполнения «Экопроектом» своих обязательств по первому контракту и подлежала устранению в рамках гарантийных обязательств.

В конце октября этого года суд признал контракт от 2023 года ничтожным и обязал «Экопроект» вернуть бюджету 12,4 млн руб.

Нина Шевченко