«Тарханы» уже не сельские

Санаторий «Тарханы» в Пятигорске перейдет от АО «Сельская здравница» к минздраву Пензенской области. Лечебное заведения будет работать в форме ГАУ. Число сотрудников достигнет 230 человек. В санаторий передадут девять объектов недвижимости в Пятигорске. Их балансовая стоимость превышает 76 млн руб. Финансирование поступят из бюджета. Ранее власти объявили о планах перепрофилировать санаторий для реабилитации участников СВО.

Санаторий «Тарханы» открыт в середине 70-х

Фото: Санаторий «Тарханы» Санаторий «Тарханы» открыт в середине 70-х

Фото: Санаторий «Тарханы»

Пятигорский санаторий «Тарханы» перейдет от АО «Сельская здравница» к минздраву Пензенской области. Соответствующее постановление правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Для оздоровительного заведения будет создано государственное автономное учреждение «Санаторий „Тарханы“» с предельной численностью сотрудников на уровне 230 человек. Минздраву предстоит утвердить устав и назначить руководителя.

Имущество для санатория закрепят на основе отдельного приложения. В него вошли девять объектов недвижимости. Среди них несколько зданий и помещений в Пятигорске. Их общая балансовая стоимость превышает 76 млн руб. Имущество передадут в оперативное управление нового ГАУ. Финансирование будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований.

Ранее губернатор Олег Мельниченко анонсировал перепрофилирования санатория для реабилитации участников СВО.

Санаторий «Тарханы» в Пятигорске открылся в 1973 году. Средства на строительство собрали колхозы Пензенской области. Название санатория отсылает к селу Тарханы в Пензенской области, где провел детство поэт Михаил Лермонтов. Комплекс постепенно развивался. Новые корпуса и лечебный комплекс достроили в последующие годы. После распада СССР имущество перешло в ведение Пензенской области через компанию АО «Сельская Здравница». В 1995 году для операционной деятельности создали ООО «Санаторий „Тарханы“». В 2014 году для управления активами учредили ООО «Курорт-Инвест», куда передали санаторий. Его основными долями владели частная компания ООО «Феникс» и АО «Сельская Здравница».

В 2018 году другое ООО «Феникс» выкупило 50% долей в «Курорт-Инвесте» у первоначального владельца за 80 млн руб. Гендиректор «Сельской Здравницы» отказался от права выкупа этой доли. Позже прокуратура заявила, что это сделали по указанию тогдашнего губернатора Ивана Белозерцева. Стоимость сделки считали заниженной. В 2021 году новые власти Пензенской области обратились в суд. В сентябре 2023 года он признал сделку 2018 года недействительной и вернул АО «Сельская Здравница» право выкупить спорную долю за те же 80 млн руб.

В 2024 году выручка ООО «Санаторий „Тарханы“» составила 481,4 млн руб. Чистая прибыль достигла 152,1 млн руб. Штат сотрудников сильно вырос, теперь там работает 147 человек. Генеральным директором с 6 мая 2024 года является Зинаида Зотова. Единственным учредителем санатория выступает пензенское ООО «Курорт-Инвест». В этой компании трудится 1-2 человека. Ее выручки в 2024 году не было, но чистая прибыль составила 42,7 млн руб. Это намного больше, чем 1,2 млн руб. годом ранее. Владельцем «Курорт-Инвеста» является АО «Сельская Здравница» мингосимущетсва Пензенской области. Эта компания работает с 1994 года. Ее выручка в 2024 году достигла 48,6 млн руб. и выросла на 18%. Чистая прибыль компании составила 45,8 млн руб. Это в девять раз больше, чем 4,7 млн руб. в предыдущем году. Генеральным директором «Курорт-Инвеста» с октября 2024 года является экс-председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин.

